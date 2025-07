Unicredit-Bpm il giallo della lettera e lo scontro rinviato con l’Ue

Nessuna lettera proveniente da Bruxelles mette in dubbio l’uso del golden power su Unicredit-Banco Bpm, smentendo così le voci di un intervento europeo. La questione rimane avvolta nel giallo, mentre lo scontro tra le parti sembra essere rimandato. La vicenda evidenzia come le dinamiche tra istituzioni e mercato siano sempre più complesse e da seguire con attenzione. Per restare aggiornati, continua a leggere.

Non c'è nessuna lettera in arrivo da Bruxelles che redarguisce il governo italiano per l'uso del golden power su Unicredit-Banco Bpm. Lo ha precisato una portavoce della Commission.

