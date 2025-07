Cristiano Godano per i 30 anni di Sky Stone

Per celebrare i 30 anni di Sky Stone, un appuntamento unico che unisce musica, arte e cultura nel cuore di Palazzo Pfanner. Mercoledì 16 luglio alle 21, Cristiano Godano si esibirà in un esclusivo showcase acustico, offrendo un tuffo emozionante nelle canzoni degli Esterina. Un evento da non perdere, annunciato con entusiasmo dal titolare, che promette di incantare tutti gli appassionati di musica italiana e non solo.

Sky Stone & Songs, libero territorio di Musica, Arte e Cultura presenta un appuntamento imperdibile nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, sempre più baricentro di eccelse proposte culturali. Mercoledì prossimo 16 luglio alle ore 21 showcase chitarra e voce di Cristiano Godano con in apertura una rara occasione di ascoltare in versione acustica le canzoni degli Esterina, due gemme della musica Italiana. L'occasione annunciata dal titolare del negozio di via Vittorio Veneto, Renè Bassani, è quella dei 30 anni appena compiuti dal negozio di musica, dischi, eventi a cui sono legati tantissimi ricordi di generazioni di lucchesi e non solo.

ANNUNCIAZIONE!! Prima parte della festa per i 30 anni di Sky Stone! Concerto di CRISTIANO GODANO con opening di ESTERINA in duo acustico @cristianogodano @esterina.it Noi non stiamo nella pelle!

