Legionella in via Rizzoli il focolaio sale a 9 casi Due nuovi contagiati sintomi oltre 7 giorni fa

Il focolaio di legionella in via Rizzoli, a Milano, continua a preoccupare: i casi salgono a nove, con due nuovi contagiati registrati oltre sette giorni fa. L’ultimo bollettino dell’Ats Metropolitana aggiorna la situazione nelle case MM di Crescenzago, dove le autorità monitorano attentamente l’epidemia. La salute dei residenti rimane una priorità assoluta, mentre le indagini e le misure di prevenzione sono in corso per contenere il problema e tutelare la comunità .

Due contagiati in più: l’ultimo bollettino dell’Ats Metropolitana sul focolaio di legionella nelle case Mm di via Rizzoli 73-87 a Milano, rilasciato come da programma ieri pomeriggio, aggiorna a nove il totale delle infezioni registrate in una settimana tra i residenti dell’ultima stecca delle palazzine popolari di Crescenzago. Entrambi sono ricoverati in ospedale come ancora cinque degli altri sette – uno è stato dimesso e l’altro è Luigi Gandini, il 91 enne morto lunedì 30 giugno – ma non si sono ammalati negli ultimi giorni: uno ha avuto i sintomi della legionellosi quasi due settimane fa, venerdì 27 giugno; l’altro giovedì 3 luglio, all’indomani della chiusura dell’acqua calda per 48 ore e della sanificazione degli impianti condominiali cui Mm ha provveduto d’iniziativa dopo aver ricevuto segnalazioni "di possibili casi di legionella" da parte di "alcuni inquilini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legionella in via Rizzoli, il focolaio sale a 9 casi. Due nuovi contagiati, sintomi oltre 7 giorni fa

