Siamo stanchi di lavorare Ma non è solo burn out

Siamo tutti stanchi, non solo di lavorare, ma di questa generica sensazione di esaurimento che sembra aver contagiato ogni aspetto della nostra vita. La voglia di fare poco ha preso il sopravvento, e l’atmosfera di malessere si diffonde ovunque, dal lavoro alle chiacchiere del bar. È un segnale che qualcosa deve cambiare: è ora di fermarsi, riflettere e ritrovare il ritmo giusto per ricostruire il nostro benessere.

Ci dobbiamo tutti dare una calmata, con questa voglia di fare poco che ci è venuta. Si sente un malessere nell'aria – specialmente al lavoro, qualsiasi lavoro – che tutti fanno la corsa a battezzare. Coi nomi alle cose si sta più tranquilli, si sa. Lo sfastidio è grande sotto al cielo, ormai si parla quasi solo di quello, l'avrete notato anche alle vostre macchinette del caffè, tanto che il Time scrive il titolo: "Perché tutti sono così stanchi di lavorare?". Siamo scocciati come tutti nella storia si son sempre scocciati di faticare, o è diverso? E perché ce lo ripetiamo ogni quindici minuti? La storia del burn out non convince, va avanti da troppo.

