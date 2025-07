Giallo sul metodo Alcaraz | c’è lei dietro ogni vittoria

Dietro ogni vittoria di Carlos Alcaraz si cela un metodo che sta facendo parlare di sé nel mondo del tennis. Mentre i suoi colleghi cercano di imitare il suo successo, Juan Carlos Ferrero mette in dubbio alcune scelte dell’allievo, rivelando un giallo nascosto dietro l’apparente semplicità. Ma qual è il vero segreto che ha portato Alcaraz al vertice? La risposta potrebbe svelare molto più di quanto si immagini.

Carlos Alcaraz, a questo punto è inutile parlare di coincidenze: i colleghi del circuito, adesso, cercano di replicare il suo stesso successo. Juan Carlos Ferrero non è del tutto d’accordo con il suo modus operandi, tanto è vero che ne ha parlato, in chiave scettica e un po’ negativa, nell’intervista che ha rilasciato ai fini del documentario che ruota attorno all’ascesa del suo pupillo. L’allenatore sembrerebbe non gradire il fatto che Carlos Alcaraz voglia divertirsi di tanto in tanto e godersi la sua età senza pensare troppo al tennis. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it