Uno stop per venti giorni Lavori al ponte sul Po Chiusura totale di notte

Per garantire la sicurezza e l’efficienza dei nostri collegamenti, dal 21 luglio al 10 agosto il ponte sul Po sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino, per lavori di manutenzione straordinaria richiesti da Rfi. Questa chiusura temporanea, discussa e pianificata con le autorità durante il tavolo interistituzionale, è essenziale per assicurare un'infrastruttura più sicura e affidabile. Durante questo periodo, sono state stabilite rotte alternative e misure di sicurezza per minimizzare i disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali.

Dal 21 luglio al 10 agosto il ponte sul Po sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino successivo. La richiesta è stata fatta da Rfi per effettuare i lavori di manutenzione più impegnativi e portata al tavolo interistituzionale che si è tenuto in prefettura per discutere le modalità di transito durante l'intervento programmato sul ponte promiscuo. Mentre i lavori sul collegamento ferroviario sono già iniziati, quelli che interesseranno l'impalcato stradale partiranno il 21 luglio con fasce orarie in cui si potrà attraversare il collegamento a senso unico alternato: dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 14 solo in direzione Pavia, tra le 14 e le 21 al contrario, da Pavia verso l'Oltrepò.

