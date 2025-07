Incendio in ospedale Rogo nel locale tecnico | Forte odore di bruciato Abbiamo avuto paura

Un incendio improvviso ha scosso l’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano, creando attimi di paura tra medici, pazienti e personale. Il rogo, sviluppatosi nel locale tecnico del piano interrato, ha provocato un denso odore di bruciato e allarme immediato. Fortunatamente, grazie alla risposta tempestiva della squadra antincendio interna e ai protocolli di sicurezza, l’incendio è stato contenuto in breve tempo, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

Attimi di tensione e paura ieri mattina all’ ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano dopo che, intorno alle 10, si è sviluppato un principio di incendio all’interno di un locale tecnico del piano interrato (-1), estesosi in breve tempo ad un cavedio. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza previste dal protocollo aziendale, con il pronto intervento della squadra antincendio interna, seguito in tempi rapidi da quello dei vigili del fuoco. Sul posto sono infatti accorsi con due autopompe e con un’autoscala, i vigili del fuoco delle squadre del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo i quali hanno evacuato le persone ancora presenti all’interno dell’edificio, poi messo in sicurezza e sul quale al momento sono in corso le verifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in ospedale. Rogo nel locale tecnico: "Forte odore di bruciato. Abbiamo avuto paura"

