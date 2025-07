Visite e consulti a ostacoli alla Neuropsichiatria infantile | Ci mancano i medici

La neuropsichiatria infantile di Vigevano attraversa una crisi senza precedenti, con visite e consulti bloccati a causa della carenza di medici. Il gruppo dei Liberalconservatori, rappresentato dal consigliere Furio Suvilla, definisce la situazione “decisamente problematica”, evidenziando un reparto isolato e irraggiungibile. Un problema che richiede interventi immediati per garantire il diritto alla salute e al supporto dei nostri bambini. È fondamentale agire subito per cambiare questa triste realtà.

"Una situazione decisamente problematica". Così il gruppo di minoranza dei Liberalconservatori, per bocca del consigliere comunale Furio Suvilla, indica la situazione del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ ospedale di Vigevano. "Come è noto – scrive Suvilla in un comunicato diffuso nelle scorse ore – il reparto non concede in alcun modo visite né contatti agli utenti perché nessuno risponde e non è dunque possibile accedere ai servizi e soprattutto alle visite nonostante le impegnative dei medici di famiglia". "La circostanza – aggiunge Suvilla – porta ad un disservizio importante che costringe molti genitori a rivolgersi ad altre comprensori ospedalieri o addirittura alla medicina privata che non sempre è accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it