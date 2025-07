Scuola ferie non godute Insegnante sarà risarcito

Una vittoria significativa per i docenti precari: grazie a una sentenza storica del Tribunale di Prato, la insegnante Sar224, che non aveva mai potuto usufruire delle ferie, riceve finalmente giustizia. Il Ministero dell’Istruzione dovrà risarcirla con 541,94 euro per le ferie non godute nel 2022/2023. A difenderla è stato l’Ufficio legale della Uil Scuola di Prato, segnando una svolta importante per i diritti dei lavoratori della scuola.

Non ha mai potuto usufruire delle ferie, e nessuno lo aveva formalmente invitato a farlo. Ora, grazie a una sentenza del Tribunale di Prato, un docente precario ottiene giustizia: il ministero dell’Istruzione e del Merito dovrĂ risarcirlo con 541,94 euro per le ferie non godute nell’anno scolastico 20222023. A difenderlo è stato l’Ufficio legale della Uil Scuola di Prato, attraverso l’avvocato Matteo Senesi. Si tratta della prima sentenza positiva in cittĂ su questo tema, ma potrebbe non restare un caso isolato. Secondo il giudice, infatti, in assenza di una circolare formale che inviti esplicitamente i lavoratori a prendere ferie nei periodi di sospensione dell’attivitĂ didattica - e che specifichi che in mancanza di tale richiesta il diritto alla monetizzazione verrebbe meno - i giorni non fruiti devono essere indennizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola, ferie non godute. Insegnante sarĂ risarcito

In questa notizia si parla di: ferie - scuola - godute - insegnante

Proroga supplenze ATA, Uil Scuola: “Le ferie sono un diritto, il personale non deve rinunciare. USR Lombardia rettifichi la nota” - La scadenza delle supplenze ATA in vista del 30 giugno sta suscitando preoccupazioni tra il personale scolastico.

L'insegnante ha fatto ricorso tramite l'ufficio legale della Uil Scuola che sottolinea come questo caso possa creare un precedente utile per altri lavoratori della scuola che si trovano nella stessa situazione Vai su Facebook

Scuola, ferie non godute. Insegnante sarĂ risarcito; Ferie non godute, il Miur dovrĂ risarcire un docente precario: lo ha deciso il Tribunale di Prato; Torino, storica sentenza per ferie non godute dei precari.

Scuola, ferie non godute. Insegnante sarà risarcito - Il docente precario ha fatto ricorso tramite l’uffici legale della Uil: il Tribunale di Prato ha condannato il ministero al risarcimento. Da lanazione.it

Scuola: le ferie non godute vanno pagate ai supplenti precari - Il diritto all’indennità sostitutiva deve essere garantito a tutti i lavoratori, compresi gli insegnanti con contratti a termine. Si legge su msn.com