Lo stato di salute delle cooperative | Quadro incerto ma si investe

Solo il 16% delle coop sta registrando un miglioramento del mercato, a fronte di un 64% che prevede stabilità, mentre l’ occupazione per il 21% sarà in crescita e per il 72% stazionaria. Emerge anche una propensione positiva agli investimenti, col 28% che prevede un aumento (i comparti più attivi sono consumodistribuzione, abitativo, cooperazione sociale e industria). In "uno scenario di incertezze e preoccupazioni" a livello internazionale e non solo, quindi, si prova a tenere. È il quadro delle cooperative associate a Legacoop Emilia-Romagna (1.000 aziende in totale con un valore della produzione di 31,7 miliardi di euro) emerso nel corso della riunione di direzione di ieri a Bologna: hanno chiuso il 2024 con una crescita del valore della produzione superiore a quella del Pil nazionale e, pur in uno scenario di incertezze e preoccupazioni, confermano o aumentano gli investimenti per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it