Zona Bianca i vecchietti seduti in strada? In missione speciale

rilassante comfort dell'ombra. Ora, nella zona bianca, i nostri anziani riscoprono la libertà di sedersi di nuovo in strada, trasformando le piazze in veri e propri salotti all’aperto dove il tempo sembra dilatarsi, tra chiacchiere, sorrisi e il calore della comunità. È un ritorno alla normalità che ci ricorda quanto siano preziosi i momenti di convivialità e vicinanza.

Qualche settimana fa Libero vi aveva raccontato l’ultimo delirio delle amministrazioni pubbliche: il divieto di sedersi in strada, sui marciapiedi o nelle piazzette dei centri storici, per chiacchierare con amici, amiche e vicini di casa. Una usanza secolare e, soprattutto in tarda età, il modo più semplice per fare flanella, mantenere una dimensione sociale, passare il tempo tra risate e qualche battutaccia e pure scampare all'afa o godersi il primo fresco del tramonto. Tranquilli, la “follia” questa volta viene dall’Andalusia, per l’esattezza dal piccolo comune di Santa Fe, che ha chiesto i residenti di sgombrare lo spazio pubblico per non infastidire i visitatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zona Bianca, i vecchietti seduti in strada? In "missione speciale"

In questa notizia si parla di: strada - zona - bianca - vecchietti

Accoltellato e lasciato agonizzante in strada al culmine di un litigio: 30enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ successo in zona Bufalotta, a Roma - Un drammatico episodio di violenza ha scosso il quartiere Bufalotta di Roma, dove un 30enne è stato accoltellato al culmine di un litigio.

“Aiutare un anziano ad attraversare la strada ha più impatto di trovare 300 tonnellate di cocaina e arrestare 20 persone”. E ancora: “Sappiate che è impossibile che vi venga chiesto qualcosa che non si possa fare. Ricordatevi, che il vostro benessere, e quello Vai su Facebook

Zona Bianca, i vecchietti seduti in strada? In missione speciale; Amadeus a Londra, circondato dagli italiani: una scena pazzesca | .it; Estonia, coro di 21mila persone esegue i canti tradizionali che ispirarono la Rivoluzione Cantata contro l'Urss | .it.

Zona Bianca, ospiti stasera: dal nuovo Codice della strada al caro casa ... - Zona Bianca ospiti stasera: spazio su il nuovo Codice della strada, il costo delle case e la vicenda della speleologa Ottavia Piana. Da affaritaliani.it

Zona Bianca, puntata stasera 12 gennaio 2025: il primo mese del ... - MSN - A un mese dalla sua applicazione, un primo bilancio sul Codice della strada, tra inasprimento delle sanzioni, persistenti polemiche, tentativi di aggirare le ... Lo riporta msn.com