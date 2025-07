PSP PSVITA ARK-4 r190 | Ottimizzazioni e Nuove Funzionalità per PSP e PS Vita

Se sei appassionato di PSP e PS Vita, non puoi perderti l'ultima evoluzione di ARK-4, il Custom Firmware più avanzato disponibile. La nuova release r190 porta miglioramenti significativi che elevano l’esperienza di gioco a nuovi livelli di fluidità e funzionalità. Da ottimizzazioni della memoria a nuove librerie per gli sviluppatori, scopri insieme a noi tutte le novità che renderanno il tuo dispositivo più potente e versatile che mai!

ARK-4, il Custom FirmWare più avanzato per PSP e PS Vita (ePSP), torna con una nuova release ottimizzata: r190. Questo aggiornamento introduce miglioramenti significativi nell’utilizzo della memoria, nuove librerie per sviluppatori e una serie di ottimizzazioni che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida ed efficiente. Scopriamo insieme tutte le novità! Novità in ARK-4 r190. 1. Ottimizzazione del Custom Launcher. Il Custom Launcher ora utilizza librerie dinamiche per funzioni come: Estrazione di archivi. Server e Client FTP. Riproduzione di file AT3PMF. Questo permette di caricare e scaricare le librerie solo quando servono, riducendo l’uso della memoria RAM e migliorando le prestazioni generali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net