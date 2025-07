Rischi climatici | Glovo tratti con i sindacati

I rischi climatici e le condizioni di lavoro dei rider di Glovo sono al centro di un acceso confronto tra sindacati e azienda, iniziato in Sicilia e ora approdato a Milano, sede legale di Foodinho. Per otto mesi, le rappresentanze hanno chiesto trasparenza e dialogo su sicurezza e valutazione dei pericoli. La questione evidenzia l'importanza di garantire tutela e diritti ai lavoratori in un settore in continua evoluzione.

La causa, partita dalla Sicilia, è approdata a Milano perchĂ© Foodinho Srl, societĂ a capo della piattaforma spagnola del delivery Glovo, ha sede legale sotto la Madonnina. Per 8 mesi le rappresentanze sindacali aziendali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani hanno invitato l’azienda a consentire loro l’accesso al documento di valutazione dei pericoli corsi dai rider e a parlare delle misure adottate o da adottare per i rischi climatici. Ma la societĂ , che non ha consentito ai rider di partecipare alla nomina del rappresentante aziendale della sicurezza, non ha mai risposto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischi climatici: "Glovo tratti con i sindacati"

