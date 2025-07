Noi lo sapevamo già La spaghettata di mezzanotte o il piatto di penne preparate al volo all' amica che bussa all' improvviso La pasta ci rende più felici e aiuta anche a creare legami tra chi la condivide | ora un nuovo studio ne svela il potere socializzante

Lo sapevate già, ma ora una ricerca scientifica conferma: un semplice piatto di pasta non è solo delizia per il palato, ma anche un potente catalizzatore di felicità e socializzazione. Dal primo studio del Behavior & Brain Lab dell’Università IULM di Milano emerge che condividere un piatto di spaghetti può rafforzare legami e migliorare le emozioni. La scienza, emozioni e… cibo: scopriamo insieme come la pasta possa unire cuore e mente.

U n piatto di pasta non è soltanto una scelta di gusto, ma un vero e proprio motore di felicità e connessione. È quanto emerge dal primo studio scientifico del Behavior & Brain Lab dell’Università IULM di Milano, che ha indagato l’impatto del consumo di spaghetti &Co. sulla socialità e sulle emozioni. Un amore di pasta: tutti i benefici di questo alimento X Scienza, emozioni e. cibo. Grazie a tecniche neuroscientifiche di brain tracking, cioè a tecniche che permettono di di analizzare l’attività cerebrale, sia a livello strutturale sia funzionale, i ricercatori hanno osservato che mangiare pasta in compagnia stimola emozioni positive. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Noi lo sapevamo già. La spaghettata di mezzanotte o il piatto di penne preparate al volo all'amica che bussa all'improvviso.... La pasta ci rende più felici e aiuta anche a creare legami tra chi la condivide: ora un nuovo studio ne svela il potere socializzante

In questa notizia si parla di: piatto - sapevamo - spaghettata - mezzanotte

Pasta: ecco perché ci rende più felici. E anche più socievoli; Chef Ruben: «Un piatto di pasta ti fa sentire a casa, ovunque ti trovi. Il mio preferito quando torno tardi? L; A pranzo a Milano dal cuoco di Dino De Laurentiis, noto produttore di Torre Annunziata.

La spaghettata di mezzanotte: 5 luglio - Accadde oggi: La leggenda narra che una sera, dopo un esposizione di Lucio Dalla, a mezzanotte si servirono spaghetti gratis per tutti, diventando poi un rito ... Da lapressa.it

Pasta: spaghettata a mezzanotte, mai così cool! - TGCOM24 - La pasta è l’alimento principe delle tavole di tutto il mondo e una bella spaghettata è la conclusione ideale delle serate più riuscite 04 Lug ... Scrive tgcom24.mediaset.it