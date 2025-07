La riscossa degli utenti beffati.

La crescente diffusione di attivazioni non richieste da parte di gestori energetici sta scatenando una vera e propria riscossa degli utenti beffati. Recentemente, una consumatrice di Lucca si è rivolta a Federconsumatori dopo aver ricevuto fatture sospette, denunciando l’attivazione ingiustificata di luce e gas. L’associazione ha prontamente presentato un reclamo, chiedendo copia della documentazione contrattuale e tutelando così i diritti dei cittadini. È il momento di far valere le proprie ragioni!

L’attivazione di forniture non richieste è una problematica sempre più frequente nelle controversie tra consumatori e gestori. Tra gli ultimi casi segnalati c’è quello di una utente che dopo aver ricevuto le fatture si è rivolta alla sede Federconsumatori di Lucca. L’associazione ha presentato il reclamo al gestore, contestando l’attivazione non richiesta della fornitura di luce e gas e chiedendo copia della documentazione contrattuale, ovvero il file della registrazione telefonica relativa all’attivazione della fornitura. Nonostante il disconoscimento del rapporto e al fine di evitare ulteriori disagi per il distacco della fornitura, l’utente ha deciso comunque di pagare le fatture contestate, riservandosi di chiederne poi il rimborso. 🔗 Leggi su Lanazione.it