Crisi climatica ed ecologica La spiegazione di Luca Mercalli

La crisi climatica ed ecologica rappresenta ormai un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro. Luca Mercalli, noto climatologo, ci guiderà attraverso una riflessione coinvolgente e approfondita sulla differenza tra un lusso e una necessità in questa battaglia globale. Un appuntamento imperdibile per comprendere come possiamo agire ora, prima che sia troppo tardi. La serata inaugura un ciclo di incontri di divulgazione scientifica dedicati a sensibilizzare e motivare azioni concrete.

Crisi climatica ed ecologica: un lusso o una necessità per la nostra sopravvivenza? È questa la domanda al centro della conferenza del climatologo Luca Mercalli, in programma domani alle 19 al Granaio Lorenese di Spergolaia, ad Alberese, all'interno della rassegna estiva "Parco aperto", organizzata dal Parco della Maremma. La serata inaugura un ciclo di incontri di divulgazione scientifica voluto dall'Ente Parco per celebrare i 50 anni dalla fondazione, con un approccio che unisce cultura, scienza e tutela ambientale. "Il Parco della Maremma – dice il presidente Simone Rusci – è da sempre un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità e per la ricerca scientifica".

Crisi climatica e disuguaglianze, i più ricchi responsabili del 66% del riscaldamento globale - La crisi climatica e le disuguaglianze sociali sono strettamente interconnesse: uno studio austriaco pubblicato su Nature Climate Change il 7 maggio rivela che i più ricchi sono responsabili del 66% del riscaldamento globale.

