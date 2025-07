Sicilia manovra più ricca e blindata Niente fondi per le mance

Sicilia, una regione in fermento, si prepara a un cambiamento sostanziale con la nuova manovra P249: oltre i 200 milioni di euro, potenzialmente quasi 300, per rilanciare sviluppo e servizi. Nonostante le proposte extra siano state respinte, il testo rimane blindato, garantendo stabilità . Ieri mattina, Renato Schifani ha convocato segretari e capigruppo della maggioranza a Palazzo d’Orleans, dando il via a un dibattito cruciale che potrebbe definire il futuro dell’isola.

Palazzo d'Orleans ha messo sul piatto molto più dei 150 milioni previsti, la manovra ter ha un budget che supera i 200 e che potrebbe perfino crescere avvicinandosi ai 300. Ma il testo è pressoché blindato, le proposte extra arrivate dai partiti sono state quasi tutte respinte. Di buon mattino ieri Renato Schifani ha convocato a Palazzo d'Orleans segretari e capigruppo della maggioranza e ha.

