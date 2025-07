Champions European Cruise nella finale della Coppa del Mondo di club dopo Masterclass

Un apice di emozione e spettacolo, il Paris Saint-Germain ha conquistato la finale della Coppa del Mondo di club con una prestazione da manuale contro il Real Madrid, lasciando il pubblico senza fiato. La loro mastery calcistica nel primo tempo ha infiammato i social, facendo discutere tifosi e analisti. Ora, l’attesa si fa palpabile: quale sarà il destino di questi campioni europei? La vittoria definitiva è a portata di mano, e tutto può ancora succedere.

2025-07-09 23:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo di club dopo aver prodotto una masterclass calcistica del primo tempo contro il Real Madrid nel New Jersey. Tre gol in 18 devastanti minuti del primo tempo, seguiti dal quarto tre minuti dalla fine, sono stati sufficienti per i campioni europei per vedere i loro avversari spagnoli in modo assolutamente convincente. Fabian Ruiz ha segnato due volte, mentre Ousmane Dembele e Goncalo Ramos hanno anche trovato la rete mentre la squadra di Luis Enrique ha mostrato esattamente perchĂ© sono il miglior club in Europa in questo momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com