torrette arriva un secondo robot da vinci

Un biennio ricco di sfide e successi per l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Con entusiasmo e visione futura, il direttore generale Armando Marco Gozzini traccia un bilancio positivo, evidenziando i progressi in tecnologie, personale e innovazione. E ora, con l’arrivo di un secondo robot Da Vinci, il futuro si prospetta ancora più promettente, aprendo nuove frontiere nella cura e nell’assistenza sanitaria.

Un biennio positivo per guardare avanti con fiducia. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini, ha tracciato un primo bilancio di tutta l’attività da lui diretta relativa agli anni 2023, 2024 e inizio 2025 – il suo incarico risale a febbraio 2023 – sottolineando una molteplicità di aspetti, dall’implementazione del personale alle nuove tecnologie, dalle procedure concorsuali ai progetti Pnrr. Ma anche alcune novità, come l’acquisto del secondo robot Da Vinci o come i lavori alla palazzina direzionale. I numeri dei contrattualizzati a tempo indeterminato rispondono, evidentemente, alla necessità di aumentare i dipendenti a servizio dell’Aoum: sono 130 – come ha spiegato Gozzini – i nuovi assunti a tempo indeterminato in pianta organica, frutto anche delle quaranta procedure concorsuali, con particolare attenzione ai primariati di specialità strategiche come chirurgia vascolare, medicina d’urgenza e cardiochirurgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it