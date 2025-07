Il made in Italy come bandiera. Il comandante fiero della missione.

comandante della nave Marceglia, un vero esempio di passione e dedizione per il made in Italy. Con orgoglio, ha sottolineato come questa esperienza abbia rafforzato l’identità e i valori del nostro Paese, rappresentando la bandiera italiana nel cuore delle missioni internazionali. La sua leadership e il coraggio dell’equipaggio hanno dimostrato che l’eccellenza italiana può affrontare qualsiasi sfida. E così, con questa vittoria, si chiude un capitolo che resterà impresso nella memoria di tutti.

"Mi ritengo estremamente fortunato per aver avuto l’opportunità di condurre una nave come la Marceglia, in questa missione. Sono grato per questo, è un‘esperienza che porterò nel cuore per tutta la vita. Così come porterò con me tutti i membri di questo equipaggio". A parlare – fiero della missione appena conclusa e, soprattutto, dell’equipaggio che ha sapientemente guidato per sei lunghi mesi nelle acque delle aree dell’Indo-Pacifico – è il capitano di fregata, e comandante di nave Marceglia, Alberto Bartolomeo. "La missione – spiega ancora Bartolomeo – ha avuto come obiettivi quelli della presenza nazionale e della cooperazione internazionale, ma è stata rivolta anche alla promozione del cosiddetto ‘Sistema Italia’ in termini industriali, culturali e tecnologici: abbiamo dato visibilità al made in Italy in tutte le occasioni e in tutti gli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it