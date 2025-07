Sindaco vorrei suonare con Benny Benassi

una città vibrante e ricca di iniziative, ma quella lettera di Giulio mi ha ricordato quanto siano importanti i sogni dei nostri giovani. Con entusiasmo, voglio annunciare che stiamo facendo tutto il possibile per realizzare il desiderio di questo piccolo talento: sabato prossimo, Giulio potrà salire sul palco dell’Electronic BBQ Festival e suonare con Benny Benassi. Perché, spesso, i sogni dei bambini sono la vera forza che muove una comunità.

Un bambino di otto anni scrive al sindaco di Castellarano per chiedergli di poter suonare sabato all’ Electronic Bbq Festival. Giorgio Zanni, primo cittadino di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio, martedì sera ha trovato sul suo zerbino una lettera ‘speciale’ scritta a mano dal piccolo Giulio che sogna di suonare con Benny Benassi. "Martedì sera – scrive Zanni sui social – sono rientrato tardi, dopo una giornata di lavoro in Comune e di preparativi per Electronic Bbq al Parco dei Popoli. Davanti alla porta di casa, sullo zerbino, ho trovato questa busta. Firmandosi come ‘nipote di nonno Giuseppe’, ci racconta tutta la sua passione per la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sindaco, vorrei suonare con Benny Benassi"

