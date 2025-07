Così l’Appennino si traveste da Basket City

L'Appennino si trasforma in Basket City, un palcoscenico di emozioni che unisce sport e tradizione. Dal Pala Itis di Porretta Terme al palazzetto di Lizzano in Belvedere, le otto finaliste si sfidano fino al 13 luglio per conquistare lo scudetto ‘open’. Un evento imperdibile che celebra il talento e la passione, dimostrando come lo sport possa unire comunità e culture diverse. La sfida è aperta: chi alzerà il trofeo?

Lo scudetto ‘open’ del basket si gioca in Appennino, nella terra della patrona. Da oggi al 13 luglio il Pala Itis di Porretta Terme e il palazzetto dello sport Enzo Biagi a Lizzano in Belvedere ospiteranno le gare in cui le otto finaliste, suddivise in due gironi all’italiana, si contenderanno il titolo. La manifestazione è stata presentata alla sala consiliare di Alto Reno Terme alla presenza dei vertici Csi: Vittorio Bosio, presidente nazionale collegato da Roma, Andrea De David, vice presidente e capo della delegazione bolognese del Centro sportivo italiano, e Raffaele Candini, presidente regionale dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così l’Appennino si traveste da Basket City

