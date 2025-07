Ristori alluvione c’è ancora tempo

Se avete beneficiato dei ristori alluvione del novembre 2023, c’è ancora tempo per completare la rendicontazione! Il termine è stato infatti prorogato fino al 30 settembre, offrendo a tutti i cittadini che hanno richiesto il contributo di immediato sostegno per la prima casa la possibilità di caricare le fatture sulla piattaforma. Non lasciate questa occasione: assicuratevi che la vostra richiesta venga regolarmente conclusa e ricevete il supporto che vi spetta.

E’ stato proprogato fino al 30 settembre il termine per la rendicontazione delle fatture relative alle pratiche del contributo di immediato sostegno alle famiglie stanziato in seguito all’alluvione che nel novembre 2023 colpì il territorio pratese. Tutti i privati cittadini che avevano fatto richiesta di contributo per la prima casa e la cui domanda era stata dichiarata ammissibile potranno, se non lo hanno già fatto, caricare sulla piattaforma di rendicontazione regionale (accedendo alla sezione ’Rendicontazione danni privati’ con il proprio Spid o Cie o Cns) le fatture e gli scontrini e le ricevute di pagamentobonifici entro quella data. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristori alluvione, c’è ancora tempo

