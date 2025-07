Via Podgora situazione già nota Polizia Locale e Ausl sono allertate

Questo concetto dovrebbe essere alla base di ogni intervento, garantendo efficacia e trasparenza nelle azioni intraprese per tutelare il decoro e la sicurezza del nostro territorio.

A conferma della costante attenzione al decoro del territorio e alla sicurezza dei cittadini, il Comune sta rafforzando il piano operativo dedicato a questi obiettivi. In tema di aree private, come nel caso di via Podgora e Redipuglia, l'attenzione è sempre viva, come la vigilanza. È chiaro tuttavia che l'Amministrazione, in questi frangenti più che mai, è tenuta a muoversi nel rispetto di procedure precise: questo concetto dovrebbe essere patrimonio di chi siede in Consiglio comunale e di chi è già stato amministratore pubblico". Così il vicesindaco del Comune di Copparo Bruna Cirelli replica alle accuse mosse dalla consigliera del gruppo Partito Democratico Angela Cenacchi, rilanciando i contenuti del documento presentato nell'ultima seduta del Consiglio comunale dal collega Massimo Bonamici.