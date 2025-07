Tajani | Magari scendesse in campo Offensiva di Renzi | Lascio Mondadori

Pier Silvio Berlusconi, a sorpresa, apre uno spiraglio sulla sua possibile discesa in politica, dichiarando di non escludere un futuro impegno, pur sottolineando di non avere intenzioni immediate. La sua riflessione si inserisce in un panorama politico in continuo movimento, lasciando intuire che, se le circostanze dovessero cambiare, potrebbe decidere di scendere in campo. La domanda ora è: quale ruolo potrebbe assumere nel prossimo scenario politico italiano?

L'affondo arriva un po' a sorpresa. Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset, per la prima volta parla di un possibile futuro in politica. Una opzione, appunto, non una certezza, ma le sue parole rappresentano comunque una apertura di principio importante. "Ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58Oggi non ho nessuna intenzione, ma guardando al futuro non escludo che a un certo momento possa dire perché no?". E poi un duello insolito con il leader Iv, Matteo Renzi. Per il figlio del Cav. ha perso peso politico. E l'ex premier se la prende, evoca complotti, e dà l'addio a Mondadori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tajani: "Magari scendesse in campo". Offensiva di Renzi: "Lascio Mondadori"

Renzi sfotte Tajani: “Porta sfortuna, non ne imbrocca una. Appena dice che va tutto bene, in Medio Oriente si bombardano” - Renzi si prende gioco di Tajani, sottolineando come le sue previsioni siano spesso smentite dai fatti in Medio Oriente.

Se non fosse tutto terribilmente serio, sembrerebbe una parodia. Ma purtroppo è il governo italiano. Prima Tajani, ministro degli Esteri a sua insaputa, garantisce che “non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele”. Passano poche ore, e Israel Vai su Facebook

Tajani: "Magari scendesse in campo". Offensiva di Renzi: "Lascio Mondadori" - Pier Silvio Berlusconi, sollecitato dai cronisti, detta un giudizio tutt'altro che entusiasta sul momento politico di Matteo Renzi: "Ho grandi simpatie ma non ha più peso e mordente, ha perso ... Da ilgiornale.it

Berlusconi jr e Tajani, tensioni in Forza Italia mentre Renzi lascia Mondadori - Roma , 9 luglio – Quella che Antonio Tajani ha definito, non senza ironia , la sorte del “ministro degli Esteri più sfigato della storia” – stretto tra guerre, dazi e tensioni diplomatiche – potrebbe ... Riporta informazione.it