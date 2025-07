Lucio Corsi al Mengo teatro a Tortaia e tutti gli altri eventi di oggi

Scopri gli eventi imperdibili di oggi, 10 luglio, nell'Aretino: da Lucio Corsi al Mengo Teatro a Tortaia, passando per tante altre manifestazioni culturali ed enogastronomiche. Un'occasione unica per immergersi nella vivace atmosfera della provincia e vivere momenti indimenticabili. Vuoi condividere il tuo evento? Scrivi a [email protected] o inseriscilo direttamente nel nostro calendario. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa ricca stagione di eventi!

Ecco gli eventi di oggi, 10 luglio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: eventi - lucio - corsi - mengo

In diretta da Mengo Music Fest per la prima serata dell'edizione 2025 Vai su Facebook

Lucio Corsi al Mengo, teatro a Tortaia e tutti gli altri eventi di oggi; Volevo essere un duro al Mengo. Lucio Corsi è tra i big di Sanremo. Il grossetano protagonista al Prato; Lucio Corsi ad Arezzo per il Mengo Music Fest.

Mengo, sale la febbre Lucio Corsi: "Siamo i magnifici 7 a tutto rock" - Una serata tra poesia, energia e visioni vintage: la musica del cantautore maremmano arriva al Prato. Da msn.com

Si accendono le notti del Prato, brivido Mengo da Lucio Corsi a Pupo con Agnelli e l’omaggio a Benvegnù - Sei notti di musica live, energia e contaminazioni sonore nel cuore verde del centro storico. Riporta msn.com