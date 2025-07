Fugge in A1 bloccato col taser | droga in auto

Un inseguimento mozzafiato si è consumato a Codogno, dove un uomo straniero, alla guida di un'auto carica di droga e denaro contante, ha tentato di sfuggire all’alt dei carabinieri. Il suo tentativo disperato di fuga, culminato con l’uso di un taser e un inseguimento ad alta velocità, ha messo in allerta l’intera comunità. Ecco cosa è successo durante questa notte di tensione e scoperta.

Aveva cocaina e diverse centinaia di euro in contanti all’interno dell’auto, probabilmente provento di spaccio, un uomo straniero che, nel tardo pomeriggio di martedì, attorno alle 18, non si è fermato all’alt dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Codogno all’altezza del centro commerciale Bennet nei pressi del polo Mirandolina a Codogno, ingaggiando con la gazzella un testa a testa a folle velocità dapprima sulla quattro corsie della via Emilia in direzione Piacenza e poi lungo l’A1 verso Milano. Dopo aver imboccato il casello Basso lodigiano, a Guardamiglio, l’uomo al volante ha pigiato l’acceleratore a 200 all’ora, per cercare di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it