Scompiglio si confessa | Cappannoli c’è stato un rapporto leale Stessa voglia di vincere

Nel cuore pulsante di Siena, Scompiglio si apre come un libro aperto, condividendo emozioni e sfide di un Palio ricco di luci e ombre. Tra le meraviglie di un rapporto leale e la voglia di vincere, il debutto con il giubbetto del Bruco segna un capitolo importante. La sua testimonianza rivela quanto il senso di comunità e passione siano il vero motore di questa tradizione secolare, dove ogni giorno conta per arrivare all’Assunta.

di Laura Valdesi SIENA Scompiglio già a cavallo. Un paio di giorni da compagna e figlio dopo il Palio, da lunedì al pezzo perché arrivare all’Assunta è un attimo. Primo Palio con il giubbetto del Bruco: luci e ombre, se ci sono state. "Positivo? Vedere una bella Contrada, di cuore, che si gode i giorni di Palio. Compatta e che cerca l’obiettivo. Mi ha riservato una grande accoglienza quando sono arrivato. Nella stalla hanno lavorato benissimo. L’ombra è più mia perché volevo cercare di dargli una gioia e non ci sono riuscito". Il Bruco corre anche ad agosto: potresti tornare in via del Comune? "Una Contrada dove sono stato molto bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it