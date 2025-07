Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | la verità dei genitori di Anastasia Trofimova

Ieri sera, in un episodio toccante di "Chi l'ha visto?", abbiamo condiviso il dolore dei genitori di Anastasia Trofimova, scomparsa nel triste caso di Villa Pamphili. La loro testimonianza ha aperto una ferita ancora aperta nel cuore di tanti italiani, ricordandoci quanto sia fondamentale non perdere mai la speranza e la ricerca della verità . Un saluto finale per chi desidera scoprire la vera storia dietro questa drammatica vicenda.

Quella andata in onda il 9 luglio 2025 è stata l’ultima puntata di Chi l’ha visto? prima delle vacanze estive: una puntata difficile, in cui abbiamo assistito a tutto il dolore della madre di Anastasia Trofimova, Tatiana, ospite in studio dalla conduttrice Federica Sciarelli. Il caso di Villa Pamphili ha addolorato l’Italia intera: Anastasia è morta, e insieme a lei la figlia, la piccola Andromeda. La trasmissione ha voluto accompagnare Tatiana, ripercorrendo gli ultimi giorni e momenti della figlia e della nipotina. Il caso di Villa Pamphili a Chi l’ha visto?, la madre di Anastasia: “Era una ragazza dolcissima”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: la verità dei genitori di Anastasia Trofimova

In questa notizia si parla di: anastasia - visto - trofimova - cosa

Villa Pamphili, donna dalla Russia a ?Chi l?ha visto??: «È mia figlia Anastasia la sconosciuta trovata morta» - Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove la sconosciuta Anastasia, una giovane donna arrivata dalla Russia, è stata trovata senza vita.

«Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca. Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro». Le parole della madre di Anastasia Trofimova risuonano forti nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? , in ond Vai su Facebook

Verrà estradato venerdì in Italia, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a #VillaPamphili, a Roma. Il cittadino americano atterrerà a Ciampino. Vai su X

Villa Pamphili, la testimonianza dei genitori di Anastasia, questa sera a 'Chi l'ha visto?'; Omicidi di Villa Pamphili, atterrati a Roma i genitori di Anastasia Trofimova: «Lei e la bimba erano in ostaggio»; Villa Pamphili, le immagini dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma: ascoltati per ore in aeroporto.

Chi l'ha visto?, stasera lo speciale dedicato a Villa Pamphili: la testimonianza dei genitori di Anastasia Trofimova e il rapporto con Kaufmann - Torna come ogni mercoledì sera l'appuntamento con "Chi l'ha visto? Scrive ilmessaggero.it

Villa Pamphili, la testimonianza dei genitori di Anastasia, questa sera a 'Chi l'ha visto?' - , i genitori della giovane sono arrivati a Roma per vedere i luoghi dove sono state abbandonate la figlia An ... Lo riporta msn.com