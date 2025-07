Calciomercatocom – Monza 4 club di Serie A in fila per Pessina

Il calciomercato infiamma le settimane recenti: il Monza scalpita per tornare in alto, e Pep Peccina si prepara al grande ritorno. Dopo l’operazione, il centrocampista e capitano sembra pronto a riprendere il campo, attirando l’interesse di ben quattro club di Serie A. La trepidazione cresce, ma cosa riserverà il futuro a questa bandiera brianzola? Le prossime mosse potranno davvero cambiare le sorti della squadra e della sua storia.

2025-07-09 21:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il centrocampista e capitano del Monza è pronto a tornare dopo l’operazione. Per lui c’è la fila in Serie A dopo la retrocessione in Serie B del club brianzolo Il Monza calcio potrebbe portare a termine un altro doloroso addio dopo l’uscita di scena della famiglia Berlusconi dal progetto del club e il successivo passaggio nelle mani del fondo Beckett Layne Ventures. Fra i calciatori della rosa a disposizione di Paolo Bianco per affrontare il prossimo campionato di Serie B dopo la retrocessione, c’è ancora capitan Matteo Pessina che, suo malgrado non ha potuto contribuire in campo alla lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com