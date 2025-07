Sei mesi con la nostalgia nel cuore Nave Marceglia torna in Arsenale

L’attesa è finita: sei mesi di nostalgia nel cuore si dissolvono all’arrivo della nave Marceglia, che torna in arsenale. Sofia, Paolo ed Elisa, con emozione e speranza negli occhi, tengono alto il cartellone, simbolo di un amore che supera le distanze. La loro gioia contagiosa trasmette un messaggio forte: la famiglia è il porto sicuro, il vero rifugio nei momenti di attesa e ritorno.

‘Sei porto sicuro casa, bentornato papà!’ Sofia, 16 anni, Paolo, undici, ed Elisa, quasi 9. In piedi, sulla banchina dell’Arsenale militare della Spezia, tengono alto con le mani e ben disteso, il cartellone bianco che hanno preparato e su cui campeggia la loro scritta: a caratteri azzurri ma soprattutto cubitali, perché anche a distanza, dal ponte di quella nave, la fregata Antonio Marceglia, il loro papà possa vederla. Sono arrivati dalla provincia di Lecce, insieme alla loro mamma, Alessandra Carrozzo, per riabbracciarlo; dopo che a gennaio lo hanno visto salpare per mari lontani. Si è conclusa ieri mattina infatti, alla Spezia, la campagna di proiezione operativa nell’area Indo-Pacifica di nave Marceglia che ha toccato 15 porti di 14 paesi di due diversi continenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei mesi con la nostalgia nel cuore. Nave Marceglia torna in Arsenale

In questa notizia si parla di: nave - marceglia - arsenale - mesi

Nave Trieste L9890 a La Spezia sua base di assegnazione. #navimilitariitaliane #navetrieste #laspezia #lhdtrieste #marinamilitare Vai su Facebook

Nave Antonio Marceglia rientra dopo una missione di 6 mesi nel sud est asiatico; FREMM MARCEGLIA RIENTRA A LA SPEZIA AL TERMINE DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE GABINIA NEL GOLFO DI GUINEA; Il Marceglia torna alla Spezia dopo sei mesi in Indo Pacifico, ha incrociato anche i nordcoreani.

Sei mesi con la nostalgia nel cuore. Nave Marceglia torna in Arsenale - Striscioni e un coro di applausi per salutare la fregata, di ritorno dalla lunga campagna nell’Indopacifico. Come scrive lanazione.it

Nave Antonio Marceglia rientra dopo una missione di 6 mesi nel sud est asiatico - La Fremm ha partecipato a 15 esercitazioni internazionali militari, in supporto diretto all’operazione europea Atalanta contro la pirateria tra Mar Rosso e il Golfo di Aden ... Si legge su rainews.it