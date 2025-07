Riempire i vuoti dei fondi sfitti | Apriamo alla partecipazione

riempire i vuoti dei fondi sfitti e rigenerare il cuore pulsante della città. Apriamo alla partecipazione per trasformare gli spazi abbandonati in motori di creatività, inclusione e confronto. Il progetto "Riempire i vuoti" si inserisce nel tessuto urbano, collegando arte, memoria e impegno sociale, e rappresenta un’occasione unica per coinvolgere cittadini di tutte le età. Un contenitore in grado, negli intenti dell’amministrazione, di ridare vita e valore al nostro patrimonio urbano.

Si interseca a varie attività della vita cittadina il progetto " Riempire i vuoti ", illustrato nella sala del consiglio. Una iniziativa capace di unire il riutilizzo temporaneo dei fondi sfitti nel centro, la street art come strumento di dialogo tra le generazioni, la sensibilizzazione contro la violenza di genere, la memoria della città attraverso racconti di botteghe storiche. Un contenitore in grado, negli intenti dell’amministrazione, di colmare i vuoti, appunto, che siano tangibili o simbolici, restituendo un’identità ad alcuni spazi nel cuore di Poggibonsi sulla base di un piano cofinanziato nell’ambito del Programma Regionale Fse 2021-2027 sostenuto dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Riempire i vuoti" dei fondi sfitti: "Apriamo alla partecipazione"

