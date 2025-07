Si ride sul palco con Alex De Santis

Preparatevi a ridere di gusto sotto le stelle! Domani sera alle 21, il cortile del Palazzo comunale in piazza Biraghi si trasformerà in un palcoscenico di comicità con lo spettacolo di Alex De Santis, “Animali da palco”. Con il suo stile unico e una satira pungente, De Santis ci guiderà attraverso un viaggio tra umanità, tecnologia e dialetti italiani. Non mancheranno incursioni sorprendenti e molte sorprese…

Il cortile del Palazzo comunale in piazza Biraghi ospita domani alle 21 lo spettacolo di cabaret di Alex De Santis “Animali da palco“. Chi sono gli animali da palco? Lo show di Alex De Santis, comico che si autodefinisce "milanese di prima generazione" farà viaggiare gli spettatori nel tempo, dall’homo sapiens all’homo smartphone, passando attraverso la musica, la poesia, i linguaggi del mondo e i dialetti italiani. Non mancano le incursioni dei suoi personaggi, primo tra tutti il maestro Cristian Catenato, già visto tra i protagonisti di Colorado. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si ride sul palco con Alex De Santis

In questa notizia si parla di: alex - palco - santis - ride

Alex De Santis, il comico “naturalmente pagliaccio” | GQ Italia - Se la strada da percorrere è non rinunciare all’anima e al racconto, un esempio da seguire e quello di Alex De Santis che non ama essere rassicurante e continua a fare il comico perché ... Segnala gqitalia.it

La rassegna Sganassau cala il sipario, ultimo show con Alex De Santis e ... - Alex, conosciuto a Colorado in coppia con Baz, porterà in scena il suo ‘Maestro Catenato’ e tutta ... Scrive riminitoday.it