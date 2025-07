Investimenti pubblicitari +3,2% Nel 2025 saliranno a 9,8 miliardi

un momento di grande fermento e visione strategica per il settore pubblicitario italiano. Con investimenti che nel 2025 raggiungeranno i 98 miliardi, l’attenzione si sposta sempre più verso l’integrazione digitale e l’orientamento al contesto europeo, pilastri su cui Marco Travaglia intende focalizzare il suo mandato. L’assemblea, svoltasi presso gli IBM Studios di Milano, ha segnato un nuovo capitolo per la crescita e l’innovazione nel mondo della pubblicità italiana.

Integrazione del digitale e maggiore attenzione al contesto europeo. Sono questi alcuni dei punti sui cui Marco Travaglia (nella foto), presidente di Upa, intende concentrare il suo mandato, ereditato lo scorso anno da Lorenzo Sassoli de Bianchi. L’assemblea dell’associazione, che riunisce la business community dell’advertising, si è tenuta ieri a Milano, per la prima volta agli IBM Studios in Gae Aulenti, ed è stata, come di consueto, l’occasione per presentare numeri e previsioni del mercato pubblicitario. Ottimista la stima per il 2025, con una crescita del 3,2%, pari a circa 9,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Investimenti pubblicitari +3,2%. Nel 2025 saliranno a 9,8 miliardi

