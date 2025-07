Anche Nicole Kidman alla sfilata di addio di Demna a Balenciaga

Il mondo della moda si prepara a un momento storico: la sfilata di addio di Demna Balenciaga, un’ultima esibizione di creatività e audacia che ha coinvolto star internazionali come Nicole Kidman. La sua scelta di un look total black maschile ha catturato l’attenzione, simbolo di un’eredità artistica fatta di innovazione e stile. La passerella si trasforma in un tributo memorabile, e questo evento segna un nuovo capitolo nel panorama fashion mondiale.

La sfilata Haute Couture AI 2025-2026 andata in scena oggi a Parigi, segna l'ultimo atto creativo di Demna per Balenciaga. Il front row ha raccolto celeb internazionali, con look audaci e scenografici. Ad esempio, Nicole Kidman ha optato per un completo total black d'ispirazione maschile composto da blazer monopetto con scollo profondo e pantaloni, mentre Kim Kardashian è stata avvistata fuori dalla location della sfilata con abito lungo aderente con spacco lateale e pantaboots. Katy Perry ha scelto un mini abito a blazer doppiopetto con scollo architettonico e spalle scoperte. Infine, occhiali da sole e pump.

