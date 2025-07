Tony Effe Fedez e Sfera Ebbasta Lo Space cala il tris d’assi

L’estate si infiamma allo Space di Riccione, dove le stelle della musica italiana e internazionale si preparano a conquistare il pubblico con una serie di eventi imperdibili. La scena hip hop esplode in tutta la sua energia con Tony Effe, Fedez e Sfera Ebbasta pronti a far ballare l’Italia intera. Un cartellone ricco di ritmo, passione e contaminazioni che trasforma la discoteca in un vero e proprio palcoscenico di musica e divertimento senza fine.

Le stelle della musica italiana brillano allo Space di Riccione. L’estate della discoteca entra nel vivo con una tripletta di artisti della scena hip hop, pronta a mandare sulla luna il pubblico. Colle dei Pini ballerà a ritmo delle hit di Tony Effe (il 18 luglio), Fedez (il 25) e Sfera Ebbasta a Ferragosto. Un cartellone dedicato al rap e alla trap che si mischia ai dj internazionali che saliranno in conosolle per tutta questa estate allo Space. Il primo artista italiano che canterà sul palco del locale nato a Ibiza sarà quindi Tony Effe, direttamente dall’ultima edizione di Sanremo con Damme ‘na mano e pronto a tornare anche sul grande schermo con un film di Natale insieme a Christian De Sica nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tony Effe, Fedez e Sfera Ebbasta. Lo Space cala il tris d’assi

