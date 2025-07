A breve i lavori su via Eschito Il cantiere partirà dopo l’estate Lavori anche sulla Sp 61

A breve, i lavori di ristrutturazione su via Eschito riprenderanno, portando finalmente sollievo a una delle arterie principali di Montottone. Dopo l'estate, si partirà con il cantiere, e presto anche la SP 61 beneficerà di interventi significativi. Con uno stanziamento di 700mila euro per via Eschito e 2,5 milioni per la SP 61, la viabilità del territorio sarà migliorata notevolmente, garantendo sicurezza e funzionalità alle strade più trafficate. La ripresa dei lavori segna una svolta fondamentale per il nostro comune.

Importante svolta alla viabilità a Montottone, dove le gravi criticità intervenute sulla via comunale Eschito e sul tratto della strada provinciale Sp 61 saranno sanate grazie allo stanziamento di 700mila euro per la prima opera e di due milioni e mezzo di euro per la seconda. Via Eschito è l’arteria più importante del territorio comunale, quella che collega il borgo alla periferia, per una lunghezza di oltre due chilometri. Dopo i danni subiti con i nubifragi del 2023, l’ufficio tecnico comunale aveva redatto il progetto di ripristino della strada, approvato inizialmente con il sostegno di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A breve i lavori su via Eschito. Il cantiere partirà dopo l’estate. Lavori anche sulla Sp 61

