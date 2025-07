Il Psg raggiunge il Chelsea in finale del Mondiale per club 2025 | Real Madrid travolto 4-0

Il Mondiale per club 2025 si infiamma con un sorprendente verdetto: il PSG supera il Real Madrid 4-0, conquistando un posto in finale contro il Chelsea. I parigini dimostrano una prestazione travolgente, chiudendo la partita già nel primo tempo e lasciando gli spagnoli senza scampo. La sfida tra due giganti europei promette spettacolo, emozioni e battaglie epiche: sarà il PSG a scrivere un nuovo capitolo di storia calcistica affrontando i Blues nella finalissima.

Sarà il Psg a sfidare il Chelsea nell’ultimo atto del Mondiale per club 2025. I francesi hanno travolto il Real Madrid con nu netto 4-0, chiudendo la pratica già nei primi quarantacinque minuti grazie alla doppietta di Fabian Ruiz e alla rete di Dembele. Nel finale di match, Gonzalo Ramos firma il poker. IL PSG RAGGIUNGE IN CHELSEA IN FINALE DEL MONDIALE PER CLUB 2025: REAL MADRID PIEGATO Il primo tempo è un monologo parigino, tanto che Courtois si vede costretto a compiere due interventi miracolosi, prima di capitolare intorno al quarto d’ora, quando Fabian Ruiz ribadisce in rete una corta respinta del portiere avversario favorita da un liscio di Asencio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Psg raggiunge il Chelsea in finale del Mondiale per club 2025: Real Madrid travolto 4-0

