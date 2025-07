A lezione di rabbia da Massini | Quella esistenziale serve a lottare

A Firenze, Stefano Massini accende la scena con una lezione di rabbia esistenziale, invitando ciascuno di noi a scoprire per cosa siamo pronti a lottare. Un dialogo intenso che spinge oltre le parole, toccando le radici della nostra identità e della nostra passione. Ma tu, hai già trovato la tua battaglia? La risposta potrebbe cambiare il modo in cui vivi ogni giorno.

"Per cosa senti di poter lottare? Sai dirlo?". Questa è la prima domanda posta martedì sera da Stefano Massini (49 anni, drammaturgo, regista, attore e direttore artistico del Teatro della Toscana ), durante il primo appuntamento estivo di Liberamente – una Scuola Popolare di Scrittura (il secondo è previsto per mercoledì prossimo), dal palco della sala Mehta del Teatro del Maggio di Firenze. Un ciclo di sei “lezioni“ – se si contano anche gli incontri di questo inverno – nato dalla sinergia inedita tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ha visto partecipi solo ieri l’altro più di mille persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A lezione di rabbia da Massini : "Quella esistenziale serve a lottare"

