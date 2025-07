La Kings League sbarca a Cologno Gare nella nuova Fonzies Arena | Qui le leggende di calcio e social

Preparati a vivere un calcio rivoluzionario! La Kings League Italia sbarca a Cologno Monzese, portando le leggende di calcio e social in scena nella nuova Fonzies Arena. Un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra Comune ed EMG/Gravity Media Italy, che trasformerà uno spazio dismesso in un palcoscenico unico per tre anni, con possibilità di estensione. L’emozione sta per cominciare: tutto pronto per un’esperienza sportiva senza precedenti!

La Kings League Italia avrà una nuova casa: a partire dal prossimo split tutte le gare si disputeranno nella nuovissima Fonzies Arena che sorgerà a Cologno Monzese, grazie all’accordo di collaborazione tra Comune ed EMGGravity Media Italy. I lavori di progettazione e costruzione del nuovo impianto sono già iniziati e andranno a riconvertire con un uso temporaneo, di 3 anni più altri due attivabili, lo spazio comunale oggi dismesso di in via Ingegnoli. Quello che era un campo incolto ospiterà dall’1 ottobre il torneo di calcio a 7, che sta conquistando il panorama sportivo italiano e internazionale, unendo competizione e intrattenimento, social e spettacolo in un format originale e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Kings League sbarca a Cologno. Gare nella nuova Fonzies Arena: "Qui le leggende di calcio e social"

? Siamo molto felici di condividere la notizia di Kings League Lottomatica.sport Italy! Sono iniziati i lavori della nuova casa di KL Italy e, a partire dal prossimo split, tutti i match saranno ospitati nella nuovissima Fonzies Arena adiacente al nostro Centro di Pr Vai su Facebook

