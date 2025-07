A Vallefoglia la notte è bianca Concerti musica dal vivo e stand

Sabato a Vallefoglia torna la magica "Notte Bianca", un evento imperdibile che trasforma il territorio in un palcoscenico di musica, spettacoli e delizie gastronomiche. Con concerti dal vivo, stand colorati e un’atmosfera di festa, questa notte lunga e ricca di sorprese coinvolge tutte le frazioni, rendendo la città che non dorme un’esperienza indimenticabile. Preparati a vivere una serata di pura energia e divertimento: l’appuntamento è per scoprire cosa rende unica questa celebrazione!

Sabato torna la "Notte bianca" di Vallefoglia. Una serata all’insegna del divertimento con un programma ricco di appuntamenti, tra concerti di musica dal vivo, spettacoli e stand gastronomici, pensato per celebrare la notte piĂą bella e piĂą lunga dell’anno. "La cittĂ che non dorme" è lo slogan che accompagna l’evento ormai da anni coinvolgendo tutte le frazioni del territorio, come Montecchio, Bottega, Morciola e Cappone. A presentare l’edizione della "WhiteNight 2025" è stato ieri mattina il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, al fianco di Giovanni Mengarelli, presidente dell’associazione di promozione turistica e culturale Day and Night Eventi che organizza la manifestazione insieme a numerosi commercianti delle attivitĂ coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Vallefoglia la notte è bianca. Concerti, musica dal vivo e stand

