Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 10 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, 10 luglio, l’emozione dei Campionati Europei di calcio femminile 2025 raggiunge il suo apice con la fase più decisiva: la terza giornata della fase a gironi. Le squadre del raggruppamento A si sfideranno in contemporanea a Ginevra, determinando le qualificate ai quarti di finale. Scopri orari, ordine delle partite e come seguire tutto in tv e streaming per non perderti nemmeno un istante di questa emozionante giornata.

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile entrano nella loro fase più calda. Oggi, giovedì 10 luglio, comincerà la terza ed ultima giornata della fase a gironi, che decreterà ufficialmente le formazioni che accederanno ai quarti di finale. Nel turno odierno scenderanno dunque in campo, rigorosamente in contemporanea, le squadre facente parte del raggruppamento A. Il match da seguire sarà quello che metterà a confronto sul campo di Ginevra la Finlandia e la Svizzera, due team al momento appaiati al secondo posto con tre punti e con le padrone di casa elvetiche avanti solo per la differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 10 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

