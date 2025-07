Tariffa dei rifiuti Forlani attacca | | Sono troppo alte

Nel cuore di Ostellato si solleva una domanda che preoccupa cittadini e amministratori: quale sarà il costo della Tari nel 2027? "Insieme per Ostellato" non si ferma davanti a tariffe considerate troppo alte, spingendo la comunità a riflettere sulle scelte future. Durante l'ultimo consiglio, si è discusso di una questione cruciale che influenzerà le tasche di tutti. Resta da scoprire quali novità ci riserverà il futuro in tema di gestione dei rifiuti.

"Cosa succederà con la tariffa dei rifiuti nel 2027 a Ostellato?", è la domanda retorica formulata da "Insieme per Ostellato", fiero avversario dell'amministrazione di centrosinistra che governa il Comune. Durante l'ultimo consiglio comunale è stata discussa l'interpellanza presentata in forma di urgenza per fare chiarezza su un tema che riguarda tutti: la Tari, la tariffa dei rifiuti, per il triennio 2024–2026 e le prospettive per il 2027 che si prospettano per i cittadini e le aziende di Ostellato. "Abbiamo posto tre domande semplici agli amministratori comunali – afferma il capogruppo Rossano Forlani – i 75.

