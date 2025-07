completato il restauro della statua di garibaldi

Dopo quattro mesi di lavori meticolosi, il monumento a Giuseppe Garibaldi di Cesenatico risplende di nuova vita, restituendo alla città uno dei suoi simboli più amati. La cura e l’attenzione dedicate al restauro hanno garantito non solo un intervento estetico, ma anche una valorizzazione storica e culturale. Ora, il monumento si presenta come un’affascinante testimonianza del passato, pronto ad affascinare generazioni future e a rafforzare il senso di identità cittadina.

È stato riqualificato uno dei più importanti monumenti di Cesenatico. Dopo quattro mesi di lavori sono stati ultimati i restauri sul monumento a Giuseppe Garibaldi di piazza Pisacane, che è uno dei simboli della città, a cui i cesenaticensi sono affezionati. La pulitura del monumento è stata effettuata in varie fasi: prima a secco e con acqua, poi è seguita la disinfezione e rimozione di colonie di microrganismi, ed infine il consolidamento per evitare nuove infiltrazioni e stuccatura delle fessurazioni sulla cornice del basamento. Si è proceduto poi alla stesura di uno strato protettivo, in modo da assicurarne una migliore conservazione negli anni successivi.