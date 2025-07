Il futuro dell' edilizia è vivo verde e mineralizzante

Benvenuti nel futuro dell’edilizia: un mondo dove i materiali diventano vivi, capaci di catturare CO2 e rinforzarsi grazie a processi naturali. Immaginate muri, rivestimenti e tegole che non sono semplici elementi statici, ma veri e propri ecosistemi in grado di contribuire alla sostenibilità del nostro pianeta. Uno scenario innovativo e stimolante che trasforma il modo di costruire e abitare, aprendo la strada a un’edilizia più verde e intelligente.

Immaginate che il cemento nelle mura nelle vostre, o che alcuni materiali di rivestimento o persino le tegole del vostro tetto siano vivi. Immaginate pure che, attraverso la fotosintesi, catturino anidride carbonica sottraendola all’atmosfera, e che inoltre la precipitino con altri meccanismi biochimici per rinforzare la propria struttura, formando minerali come quelli che potete trovare nelle montagne calcaree, disposti in una sorta di scheletro ben formato e dalle proprietà strutturali ben definite. Ora smettete di immaginare, perché questa idea, grazie alla collaborazione fra biologi, ingegneri dei materiali e architetti ha raggiunto la fase di prototipo: i dettagli possono leggersi su Nature Communications, ma più ancora alcune realizzazioni sono in esposizione fino a novembre nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it