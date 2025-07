Summer Vibes il festival Da Glenn Miller a Vasco

Summer vibes: il festival che unisce le emozioni di Glenn Miller a quelle di Vasco Rossi, rivisitando grandi classici in chiave jazz e moderna. Dal Quartetto Cetra all’orchestra di Glenn Miller, passando per i successi di Abba e Michael Jackson, ogni nota conquista il cuore. E per un’esperienza ancora più coinvolgente, non perderti la birra al profumo di legno, creata dalla Pro Loco lissonese ispirandosi alla Città del Mobile. Un evento da vivere fino in fondo!

Una rilettura in chiave jazz e moderna di alcuni grandi classici del passato, brani interpretati dal Quartetto Cetra e dall’orchestra di Glenn Miller, ma anche pezzi del pop internazionale targati Abba e Michael Jackson. Uno spettacolo originale a cui si affiancherà un’altra esperienza singolare, quella di provare la curiosa birra al profumo di legno ideata dalla Pro Loco lissonese guardando al materiale simbolo della Città del Mobile. E accanto a tutto ciò un’occasione per tuffarsi nelle atmosfere rock e nell’energia che trasmettono le canzoni di Vasco. Sono i concerti che proporrà questo fine settimana il festival Lissone Summer Vibes, arrivato alla sua seconda edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Summer Vibes, il festival. Da Glenn Miller a Vasco

In questa notizia si parla di: glenn - miller - summer - vibes

Summer Vibes, il festival. Da Glenn Miller a Vasco; Un mese di Lissone Summer Vibes. Rock, colonne sonore e silent disco; Un mese di Lissone Summer Vibes Rock colonne sonore e silent disco.

Summer Vibes, il festival. Da Glenn Miller a Vasco - La Pro Loco stupisce tutti con una birra al sapore di legno in onore dei mobilieri. Come scrive ilgiorno.it

Un mese di Lissone Summer Vibes. Rock, colonne sonore e silent disco - Sei eventi fino ai primi di agosto fra i dj set e le tribute band di Vasco e 883, si parte oggi da piazza Libertà ... Come scrive ilgiorno.it