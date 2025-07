Martina Franca | concerto di pianoforte nei campi di grano Il 27 luglio

Il 27 luglio alle 19:00, Martina Franca accoglie un evento unico: il Concerto di Pianoforte nei Campi di Grano, un’esperienza magica dove la musica si sposa con la natura. Protagonista della serata sarà Romolo Ludovico Lanza, giovane talento pugliese apprezzato a livello internazionale per la sua sensibilità interpretativa. Un’occasione imperdibile per vivere un’atmosfera suggestiva e raffinata, lasciandosi trasportare dalle note sotto il cielo stellato. Non mancate!

Di seguito il comunicato: Evento esclusivo dove la musica si fonde con la natura: il Concerto di Pianoforte nei Campi di Grano, con protagonista il pianista Romolo Ludovico Lanza, in programma il 27 luglio alle ore 19:00. Protagonista della serata sarà il pianista Romolo Ludovico Lanza, giovane talento pugliese con una carriera internazionale, applaudito in Europa per la sua profondità interpretativa e per la sensibilità con cui intreccia musica e arti visive. Il concerto si terrà all'aperto, tra le spighe di grano e il profumo della terra, in uno scenario rurale che diventa palcoscenico naturale.

