Rinnovato il fondo anti truffe Rimborsi alle vittime over 65

Il Comune di Calderara di Reno rafforza il suo impegno contro le truffe ai danni degli over 65, rinnovando fino al 2027 il protocollo con Cna pensionati e sindacati. Un sostegno concreto per proteggere le vittime di furti, truffe, estorsioni e rapine, offrendo loro assistenza e rimedi tempestivi. Con questa iniziativa, l’amministrazione dimostra ancora una volta come la sicurezza e il benessere dei cittadini siano al centro delle sue priorità .

Il Comune di Calderara di Reno ha nuovamente sottoscritto fino al 2027 il protocollo d’intensa con Cna pensionati e organizzazioni sindacali per il sostegno agli over 65 vittime di furti, truffe, estorsioni e rapine. L’intervento recentemente deliberato dalla giunta comunale, promosso dalla amministrazione comunale, Cna pensionati, Spi-Cgil e organizzazioni sindacali dei pensionati, impegna il Comune a versare agli over 65 – in possesso dei requisiti previsti – un contributo forfettario quale risarcimento del danno subito. L’iniziativa, che prevede uno stanziamento di un fondo di 3mila euro, si accompagna a un protocollo d’intesa sottoscritto dall’amministrazione comunale con Cna e organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

