Opposizione all’attacco | Basta nuove costruzioni che cancellano il verde

L'opposizione a Cernusco si schiera con fermezza contro la crescente espansione edilizia che minaccia il verde e il fragile equilibrio ambientale. Dopo tre anni di battaglie e 17 ore di discussione, la minoranza chiede uno stop alle nuove costruzioni in via Cevedale, richiamando i danni già subiti dall’Emilia e le alluvioni recenti. È ora di mettere la salvaguardia del territorio al primo posto: la tutela dell’ambiente non può attendere.

"Basta costruire sul verde, i danni dell’Emilia non ci insegnano nulla", così la minoranza di Cernusco chiese lo stop delle palazzine in via Cevedale. Per approvare il piano servirono 17 ore di discussione in aula e tre anni di iter, ma l’opposizione non ha mai smesso di criticare la lottizzazione al confine con il Parco Est delle Cave. E con le alluvioni che avevano messo in ginocchio il Paese nell’ultimo scorcio di 2024 era tornata alla carica: "Quando piove, i terreni dove si costruirà sono allagati, fanno da spugna con il clima impazzito che ha provocato già tanti danni anche qui – spiegavano gli attivisti di Cernusco in Comune -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Opposizione all’attacco: "Basta nuove costruzioni che cancellano il verde"

In questa notizia si parla di: opposizione - basta - verde - attacco

La narrazione vittimista non basta più: così l’opposizione può mettere in difficoltà Giorgia Meloni - L'abilità retorica di Giorgia Meloni è stata messa alla prova in una giornata parlamentare difficile, costellata da domande incisive dell'opposizione su sanità , economia e politica estera.

MEDIO ORIENTE | Un attacco israeliano avrebbe colpito la tv di Stato iraniana causando "diversi morti" fra giornalisti e maestranze, secondo media ufficiali di Teheran ripresi anche da siti dell'opposizione iraniana all'estero. L'Iran sta preparando per le prossi Vai su Facebook

Opposizione all’attacco: Basta nuove costruzioni che cancellano il verde; Monza, opposizione all’attacco: “Protezione verde al monumento ai caduti inefficace”; Lecce, giù altri otto pini. Sinistra italiana all'attacco: «Basta tagli indiscriminati».

Opposizione all’attacco: "Basta nuove costruzioni che cancellano il verde" - "Basta costruire sul verde, i danni dell’Emilia non ci insegnano nulla", così la minoranza di Cernusco chiese lo stop ... Da ilgiorno.it

Opposizione sotto attacco - Internazionale - Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato la mattina del 19 marzo insieme a decine di funzionari, ... Riporta internazionale.it