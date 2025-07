La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno

La nuova rete ospedaliera della Sicilia, con 18 mila posti letto tra strutture pubbliche e private, segna un cambiamento significativo nel panorama sanitario dell’isola. Tuttavia, il taglio di 367 posti rispetto al 2019 ha suscitato polemiche e timori tra i sindacati, evidenziando le sfide di una riforma che mira a bilanciare efficienza e accesso alle cure. Ma quale sarà l’impatto reale sui cittadini e sul sistema sanitario regionale?

Pronta la nuova rete ospedaliera della Sicilia con 18 mila posti letto: 13 mila nelle strutture pubbliche e 5 mila nei privati accreditati. Ma rispetto all'ultima del 2019, si registra una riduzione di 367 posti letto e non mancano le polemiche dei sindacati. «È un taglio che subiamo – spiega Salvatore Iacolino, dirigente generale della Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute.

